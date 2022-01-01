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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:36

  Investor_K написав:Що це за послуга?

так у них і можна запитати про це, вони словоОхотливі... тобто балакучи :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:23

  Investor_K написав:Що це за послуга?

В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:15

  sens написав:
  Investor_K написав:Що це за послуга?

В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00

Це круто!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:41

Консьерж сервис

https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... ierge.html
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:44

У кого еще есть консьерж услуга? Или одни нищеброды вокруг?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:48

  Investor_K написав:У кого еще есть консьерж услуга? Или одни нищеброды вокруг?


есть у всех приличных людей
и от Мастера
и от Визы
и от Альфы (хз что там после начала войны - сохранилась или нет)

давать лучше всем трем - минус - они пытаются до конца раб дня разгрестись, а иногда задачка подразумевает обзвоны

синергия ответов всех трех может помочь с результатом
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:56

Re: ПроКредит Банк

Не можу додзвонитись до оператора пів дня!!!
Андрій1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:33

  Андрій1 написав:Не можу додзвонитись до оператора пів дня!!!


поручите консьержу
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:58

Re: ПроКредит Банк

Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно
Michael985
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:05

  Michael985 написав:Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно



З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.
Investor_K
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