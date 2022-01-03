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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:29

  Investor_K написав:
  Michael985 написав:Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно



З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.
може Хрюшу та Степашу показати ?)
sens
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