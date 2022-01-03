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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:29
Investor_K написав: Michael985 написав:
Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно
З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.
може Хрюшу та Степашу показати ?)
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