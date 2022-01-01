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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:29

  Investor_K написав:
  Michael985 написав:Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно



З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.
може Хрюшу та Степашу показати ?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:58

  Investor_K написав:
  Michael985 написав:Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно



З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.


ну німецькою це було б проблемно) а українською - без питань, я не звик писати українською, і можу робити багато помилок, хоча і працюю над цим, але розмовляти українською для мене не проблемно, тому і з ними я розмовляв українською, і вони відповідали мені українською і я на 100% все розумів, і зрозумів я саме те, про що написав вище))
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:45

  Michael985 написав:
  Investor_K написав:
  Michael985 написав:Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно



З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.


ну німецькою це було б проблемно) а українською - без питань, я не звик писати українською, і можу робити багато помилок, хоча і працюю над цим, але розмовляти українською для мене не проблемно, тому і з ними я розмовляв українською, і вони відповідали мені українською і я на 100% все розумів, і зрозумів я саме те, про що написав вище))

Це дивно, співробітники у них дуже обізнані по всіх питаннях зазвичай. Видно, що відбір зробили ретельно, та платять непогані гроші.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:58

Re: ПроКредит Банк

У Прокредиту завжди були дуже фахові спеціалісти. Звідки висновок про некомпетентність? Що за історія? На які запитання не було відповіді?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:24

  Investor_K написав:У Прокредиту завжди були дуже фахові спеціалісти. Звідки висновок про некомпетентність? Що за історія? На які запитання не було відповіді?


ключове слово - були

чи вам рассылка недавняя не приходила про 15 тыс лимита?

мне персмен так и не ответил про услуги визы, выяснял сам, нах мне его знания тарифов, я их на сделанном кемто действительно квалифицроованном PDFе прочитаю
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 05:43

Чим мені подобається ПроКредит Банк

Пропоную змінити напрямок спілкування )))
Investor_K
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