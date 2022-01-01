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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:29
Investor_K написав: Michael985 написав:
Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно
З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.
може Хрюшу та Степашу показати ?)
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:58
Investor_K написав: Michael985 написав:
Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно
З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.
ну німецькою це було б проблемно) а українською - без питань, я не звик писати українською, і можу робити багато помилок, хоча і працюю над цим, але розмовляти українською для мене не проблемно, тому і з ними я розмовляв українською, і вони відповідали мені українською і я на 100% все розумів, і зрозумів я саме те, про що написав вище))
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:45
Michael985 написав: Investor_K написав: Michael985 написав:
Добрые и внимательные к клиенту, но не компетентные работники, информацию знают только общую и то не уверенно
З ними треба спілкуватися українською або німецькою. Тоді все буде інакше.
ну німецькою це було б проблемно) а українською - без питань, я не звик писати українською, і можу робити багато помилок, хоча і працюю над цим, але розмовляти українською для мене не проблемно, тому і з ними я розмовляв українською, і вони відповідали мені українською і я на 100% все розумів, і зрозумів я саме те, про що написав вище))
Це дивно, співробітники у них дуже обізнані по всіх питаннях зазвичай. Видно, що відбір зробили ретельно, та платять непогані гроші.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:58
У Прокредиту завжди були дуже фахові спеціалісти. Звідки висновок про некомпетентність? Що за історія? На які запитання не було відповіді?
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Investor_K
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Додано: Сер 05 лип, 2023 23:24
Investor_K написав:
У Прокредиту завжди були дуже фахові спеціалісти. Звідки висновок про некомпетентність? Що за історія? На які запитання не було відповіді?
ключове слово - були
чи вам рассылка недавняя не приходила про 15 тыс лимита?
мне персмен так и не ответил про услуги визы, выяснял сам, нах мне его знания тарифов, я их на сделанном кемто действительно квалифицроованном PDFе прочитаю
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Додано: Чет 06 лип, 2023 05:43
Пропоную змінити напрямок спілкування )))
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Investor_K
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