може Хрюшу та Степашу показати ?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:29
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:58
ну німецькою це було б проблемно) а українською - без питань, я не звик писати українською, і можу робити багато помилок, хоча і працюю над цим, але розмовляти українською для мене не проблемно, тому і з ними я розмовляв українською, і вони відповідали мені українською і я на 100% все розумів, і зрозумів я саме те, про що написав вище))
Додано: Сер 05 лип, 2023 22:45
Це дивно, співробітники у них дуже обізнані по всіх питаннях зазвичай. Видно, що відбір зробили ретельно, та платять непогані гроші.
Додано: Сер 05 лип, 2023 22:58
Re: ПроКредит Банк
У Прокредиту завжди були дуже фахові спеціалісти. Звідки висновок про некомпетентність? Що за історія? На які запитання не було відповіді?
Додано: Сер 05 лип, 2023 23:24
ключове слово - були
чи вам рассылка недавняя не приходила про 15 тыс лимита?
мне персмен так и не ответил про услуги визы, выяснял сам, нах мне его знания тарифов, я их на сделанном кемто действительно квалифицроованном PDFе прочитаю
Додано: Чет 06 лип, 2023 05:43
Чим мені подобається ПроКредит Банк
Пропоную змінити напрямок спілкування )))
Додано: Чет 06 лип, 2023 07:45
Діяльність
[quote="5594410:Investor_K"]Пропоную змінити напрямок спілкування )))[/quote]
Треба прийняти що цей банк і обслуговування за останні 5 років змінилася. Мені подобається один банк , точніше одна його послуга,і я його кліент, немає в ньому на сьогодні депозитів і кредитів,тому що тільки одна послуга мене влаштовує і все. В Одесі є кращий варіант,але це не відміняє відношення до банку в цілому. Роздрібний бізнес це не про цей банк
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