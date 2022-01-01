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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42
Investor_K написав: Андрій1 написав:
Щоб відкрити депозит, треба йти у відділення, чи які є ще варіанти???
Тільки ондайн
за умови .... наявних рахунків
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:45
sens написав:
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка
ну як онлайн? Тама за 1..2 дні!! треба замовити інтерв'ю у зумі на півгодини, потім підпис ЕЦП пдф-бамаг, потім очікування 2..3 години...
І калічний ІБ, в якому немає де зберегти ні шаблони платежів ні контрагентів
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