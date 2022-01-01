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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42

  Investor_K написав:
  Андрій1 написав:Щоб відкрити депозит, треба йти у відділення, чи які є ще варіанти???

Тільки ондайн

за умови .... наявних рахунків
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка :?:
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:45

Re: ПроКредит Банк

  sens написав:чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка

ну як онлайн? Тама за 1..2 дні!! треба замовити інтерв'ю у зумі на півгодини, потім підпис ЕЦП пдф-бамаг, потім очікування 2..3 години... :evil:
І калічний ІБ, в якому немає де зберегти ні шаблони платежів ні контрагентів :(
Amethyst
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