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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42
Investor_K написав: Андрій1 написав:
Щоб відкрити депозит, треба йти у відділення, чи які є ще варіанти???
Тільки ондайн
за умови .... наявних рахунків
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:45
sens написав:
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка
ну як онлайн? Тама за 1..2 дні!! треба замовити інтерв'ю у зумі на півгодини, потім підпис ЕЦП пдф-бамаг, потім очікування 2..3 години...
І калічний ІБ, в якому немає де зберегти ні шаблони платежів ні контрагентів
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:14
месяц назад позвонили из банка, прошёл атуализацию своих данных, банк перевыпустил карты.
получил по почте новые карты, смотрю, что старые карты экспайрятся более чем через год.
вопросы, просто интересно:
1) что триггернуло банк проактуализировать меня (постанова НБУ какая-то может была?)
2) что триггернуло банк перевыпустить карты сейчас?
Востаннє редагувалось baraka
в Суб 22 лип, 2023 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 22:15
baraka написав:
1) что триггернуло банк проактуализировать меня (постанова НБУ какая-то может была?)
В зависимости от рисков они могут требовать актуализацию индивидуально: от раз в год, до раз 3 или 5 лет (точно не помню).
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Додано: Сер 09 сер, 2023 18:54
Amethyst написав: sens написав:
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка
ну як онлайн? Тама за 1..2 дні!! треба замовити інтерв'ю у зумі на півгодини, потім підпис ЕЦП пдф-бамаг, потім очікування 2..3 години...
І калічний ІБ, в якому немає де зберегти ні шаблони платежів ні контрагентів
Чушь про интервью. Все открывается онлайн за 30 минут. Без всяких интервью. И никаких ожиданий 2-3 часа. Бред пишите.
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