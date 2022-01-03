RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42

  Investor_K написав:
  Андрій1 написав:Щоб відкрити депозит, треба йти у відділення, чи які є ще варіанти???

Тільки ондайн

за умови .... наявних рахунків
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка :?:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14218
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:45

Re: ПроКредит Банк

  sens написав:чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка

ну як онлайн? Тама за 1..2 дні!! треба замовити інтерв'ю у зумі на півгодини, потім підпис ЕЦП пдф-бамаг, потім очікування 2..3 години... :evil:
І калічний ІБ, в якому немає де зберегти ні шаблони платежів ні контрагентів :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 05.05.21
Подякував: 333 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:14

месяц назад позвонили из банка, прошёл атуализацию своих данных, банк перевыпустил карты.

получил по почте новые карты, смотрю, что старые карты экспайрятся более чем через год.

вопросы, просто интересно:
1) что триггернуло банк проактуализировать меня (постанова НБУ какая-то может была?)
2) что триггернуло банк перевыпустить карты сейчас?
Востаннє редагувалось baraka в Суб 22 лип, 2023 22:58, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
Повідомлень: 5347
З нами з: 09.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:15

Re: ПроКредит Банк

  baraka написав:1) что триггернуло банк проактуализировать меня (постанова НБУ какая-то может была?)
В зависимости от рисков они могут требовать актуализацию индивидуально: от раз в год, до раз 3 или 5 лет (точно не помню).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5558
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:32

Скажите, что нужно открыть для валютообмена в пределах 50К?
И есть ли вариант без абонки?
la9
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 02.07.09
Подякував: 480 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:38

  la9 написав:Скажите, что нужно открыть для валютообмена в пределах 50К?
И есть ли вариант без абонки?


у них же простые тарифы на одном листике
https://www.procreditbank.com.ua/privat ... t-banking/


держите на Классике 500 долл постоянно и меняетесь, три счета идут фо фри, не то что раньше: 165(+85)(+85) в месяц
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6061
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:57

  cohan написав:
  la9 написав:Скажите, что нужно открыть для валютообмена в пределах 50К?
И есть ли вариант без абонки?


у них же простые тарифы на одном листике
https://www.procreditbank.com.ua/privat ... t-banking/


держите на Классике 500 долл постоянно и меняетесь, три счета идут фо фри, не то что раньше: 165(+85)(+85) в месяц


Дійсно все просто і зрозуміло.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9204
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, JanIs і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 79, 80, 81
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
807 501259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 вер, 2023 12:38
Savage Mind
Агропросперіс Банк 1 ... 7, 8, 9
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
88 44332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 вер, 2023 12:32
cohan
Юнекс Банк 1 ... 63, 64, 65
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
643 315530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 вер, 2023 21:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5122)
14.09.2023 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.