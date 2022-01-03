ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42
Investor_K написав: Андрій1 написав:
Щоб відкрити депозит, треба йти у відділення, чи які є ще варіанти???
Тільки ондайн
за умови .... наявних рахунків
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка
sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:45
sens написав:
чи ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ОНЛАЙН , з додатка
ну як онлайн? Тама за 1..2 дні!! треба замовити інтерв'ю у зумі на півгодини, потім підпис ЕЦП пдф-бамаг, потім очікування 2..3 години...
І калічний ІБ, в якому немає де зберегти ні шаблони платежів ні контрагентів
Amethyst
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:14
месяц назад позвонили из банка, прошёл атуализацию своих данных, банк перевыпустил карты.
получил по почте новые карты, смотрю, что старые карты экспайрятся более чем через год. вопросы, просто интересно: 1) что триггернуло банк проактуализировать меня (постанова НБУ какая-то может была?) 2) что триггернуло банк перевыпустить карты сейчас?
Востаннє редагувалось
baraka
в Суб 22 лип, 2023 22:58, всього редагувалось 1 раз.
baraka
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Додано: Суб 22 лип, 2023 22:15
baraka написав:
1) что триггернуло банк проактуализировать меня (постанова НБУ какая-то может была?)
В зависимости от рисков они могут требовать актуализацию индивидуально: от раз в год, до раз 3 или 5 лет (точно не помню).
Howl
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:32
Скажите, что нужно открыть для валютообмена в пределах 50К?
И есть ли вариант без абонки?
la9
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:38
la9 написав:
Скажите, что нужно открыть для валютообмена в пределах 50К?
И есть ли вариант без абонки?
у них же простые тарифы на одном листике
https://www.procreditbank.com.ua/privat ... t-banking/
держите на Классике 500 долл постоянно и меняетесь, три счета идут фо фри, не то что раньше: 165(+85)(+85) в месяц
cohan
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:57
cohan написав: la9 написав:
Скажите, что нужно открыть для валютообмена в пределах 50К?
И есть ли вариант без абонки?
у них же простые тарифы на одном листике
https://www.procreditbank.com.ua/privat ... t-banking/
держите на Классике 500 долл постоянно и меняетесь, три счета идут фо фри, не то что раньше: 165(+85)(+85) в месяц
Дійсно все просто і зрозуміло.
Investor_K
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