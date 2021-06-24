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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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ПроКредит Банк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 11:01

  Amethyst написав:
  cohan написав:PS у Райфа такое есть - можно заслать прямо на сберегательный
... с комисс, кажисть -1% (у Райфа то)


не, я о входящем, вроде без комиса зачисляют, в шаблонх прописано шлю периодичски
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 11:15

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  cohan написав:PS у Райфа такое есть - можно заслать прямо на сберегательный
... с комисс, кажисть -1% (у Райфа то)


не, я о входящем, вроде без комиса зачисляют, в шаблонх прописано шлю периодичски

Де подивитися тарифи на картку в додатку якщо сепити собі в інший банк або зараховувати безготівкові гроші сюди
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 14:39

  sens написав:Де подивитися тарифи на картку в додатку якщо сепити собі в інший банк або зараховувати безготівкові гроші сюди

https://procreditbank.com.ua/visa-platinum
У них все у веселих картинках
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:30

Як можна закрити рахунки в банку ,та чи можливо без поїздки безпосередньо до їх офісу? Гроші, я дивлюсь, можна зняти в банкоматі любому до 15тис грн. (саме стільки і маю) СЕП теж без комісо.
Пакет Classic, якщо що.

Здається казали що закриття рахунків займає 2 неділі. Щоб не попасти на комісо за обслуговування 100грн краще закривати в перших числах? (так як нарахування буде лише з на ступного у разі зняття всіх коштів з рахунка)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:52

  vladus17 написав:Як можна закрити рахунки в банку ,та чи можливо без поїздки безпосередньо до їх офісу? Гроші, я дивлюсь, можна зняти в банкоматі любому до 15тис грн. (саме стільки і маю) СЕП теж без комісо.
Пакет Classic, якщо що.

Здається казали що закриття рахунків займає 2 неділі. Щоб не попасти на комісо за обслуговування 100грн краще закривати в перших числах? (так як нарахування буде лише з на ступного у разі зняття всіх коштів з рахунка)


вроде писали что 2 мес без вбонки - закроют сами
cohan
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