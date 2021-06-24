ПроКредит Банк

Як можна закрити рахунки в банку ,та чи можливо без поїздки безпосередньо до їх офісу? Гроші, я дивлюсь, можна зняти в банкоматі любому до 15тис грн. (саме стільки і маю) СЕП теж без комісо. Пакет Classic, якщо що.
Здається казали що закриття рахунків займає 2 неділі. Щоб не попасти на комісо за обслуговування 100грн краще закривати в перших числах? (так як нарахування буде лише з на ступного у разі зняття всіх коштів з рахунка)
vladus17 написав:Як можна закрити рахунки в банку ,та чи можливо без поїздки безпосередньо до їх офісу? Гроші, я дивлюсь, можна зняти в банкоматі любому до 15тис грн. (саме стільки і маю) СЕП теж без комісо. Пакет Classic, якщо що.
Здається казали що закриття рахунків займає 2 неділі. Щоб не попасти на комісо за обслуговування 100грн краще закривати в перших числах? (так як нарахування буде лише з на ступного у разі зняття всіх коштів з рахунка)