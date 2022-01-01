RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 11:01

  Amethyst написав:
  cohan написав:PS у Райфа такое есть - можно заслать прямо на сберегательный
... с комисс, кажисть -1% (у Райфа то)


не, я о входящем, вроде без комиса зачисляют, в шаблонх прописано шлю периодичски
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 11:15

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  cohan написав:PS у Райфа такое есть - можно заслать прямо на сберегательный
... с комисс, кажисть -1% (у Райфа то)


не, я о входящем, вроде без комиса зачисляют, в шаблонх прописано шлю периодичски

Де подивитися тарифи на картку в додатку якщо сепити собі в інший банк або зараховувати безготівкові гроші сюди
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15452
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 14:39

  sens написав:Де подивитися тарифи на картку в додатку якщо сепити собі в інший банк або зараховувати безготівкові гроші сюди

https://procreditbank.com.ua/visa-platinum
У них все у веселих картинках
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 05.05.21
Подякував: 377 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:30

Як можна закрити рахунки в банку ,та чи можливо без поїздки безпосередньо до їх офісу? Гроші, я дивлюсь, можна зняти в банкоматі любому до 15тис грн. (саме стільки і маю) СЕП теж без комісо.
Пакет Classic, якщо що.

Здається казали що закриття рахунків займає 2 неділі. Щоб не попасти на комісо за обслуговування 100грн краще закривати в перших числах? (так як нарахування буде лише з на ступного у разі зняття всіх коштів з рахунка)
vladus17
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 21.03.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:52

  vladus17 написав:Як можна закрити рахунки в банку ,та чи можливо без поїздки безпосередньо до їх офісу? Гроші, я дивлюсь, можна зняти в банкоматі любому до 15тис грн. (саме стільки і маю) СЕП теж без комісо.
Пакет Classic, якщо що.

Здається казали що закриття рахунків займає 2 неділі. Щоб не попасти на комісо за обслуговування 100грн краще закривати в перших числах? (так як нарахування буде лише з на ступного у разі зняття всіх коштів з рахунка)


вроде писали что 2 мес без вбонки - закроют сами
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:31

Замість спонтанних покупок — купуйте валюту та розміщуйте її на депозит!

(checkmark) ефективний курс станом на 27.11.23 — 36,67 грн за 1 дол. США
(checkmark) мінімальна сума купівлі — 500 дол. США
(checkmark) максимальна сума — до 200 тис. грн / міс. в еквіваленті
(checkmark) відсоткова ставка — 0,01 % річних
(checkmark) з обов'язковим розміщенням на депозит на 3 міс.

Покрокова інструкція —
в e-Banking.

ПроКредит Банк
Банк розумних людей
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15452
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:16

Re: ПроКредит Банк

курс який вказують у веб банкінгу це фінальний чи ще треба +1.25% додавати?
Maxwe11
 
Повідомлень: 185
З нами з: 04.09.22
Подякував: 23 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:31

  Maxwe11 написав:курс який вказують у веб банкінгу це фінальний чи ще треба +1.25% додавати?

в приложении финальный
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21753
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2360 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:57

Раді повідомити про новий функціонал: поповнення рахунків у UAH, USD і EUR без картки.

Відтепер у наших просторах самообслуговування ви можете поповнити свої рахунки через електронний депозитний сейф без картки, просто скориставшись Apple Pay або Google Pay.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15452
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 109, 110, 111
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1103 396120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2024 15:44
flysoulfly
Львів Банк 1 ... 13, 14, 15
V2 » П'ят 28 січ, 2022 14:34
143 54842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2024 16:58
myko
А-Банк 1 ... 164, 165, 166
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1651 947916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2024 14:42
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4831)
18.01.2024 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.