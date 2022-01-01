не, я о входящем, вроде без комиса зачисляют, в шаблонх прописано шлю периодичски
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лис, 2023 10:01
Додано: Пон 13 лис, 2023 10:15
Де подивитися тарифи на картку в додатку якщо сепити собі в інший банк або зараховувати безготівкові гроші сюди
Додано: Пон 13 лис, 2023 13:39
Додано: Пон 20 лис, 2023 19:30
Як можна закрити рахунки в банку ,та чи можливо без поїздки безпосередньо до їх офісу? Гроші, я дивлюсь, можна зняти в банкоматі любому до 15тис грн. (саме стільки і маю) СЕП теж без комісо.
Пакет Classic, якщо що.
Здається казали що закриття рахунків займає 2 неділі. Щоб не попасти на комісо за обслуговування 100грн краще закривати в перших числах? (так як нарахування буде лише з на ступного у разі зняття всіх коштів з рахунка)
Додано: Пон 20 лис, 2023 19:52
вроде писали что 2 мес без вбонки - закроют сами
Додано: Вів 28 лис, 2023 11:31
Замість спонтанних покупок — купуйте валюту та розміщуйте її на депозит!
(checkmark) ефективний курс станом на 27.11.23 — 36,67 грн за 1 дол. США
(checkmark) мінімальна сума купівлі — 500 дол. США
(checkmark) максимальна сума — до 200 тис. грн / міс. в еквіваленті
(checkmark) відсоткова ставка — 0,01 % річних
(checkmark) з обов'язковим розміщенням на депозит на 3 міс.
Покрокова інструкція —
в e-Banking.
ПроКредит Банк
Банк розумних людей
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:16
Re: ПроКредит Банк
курс який вказують у веб банкінгу це фінальний чи ще треба +1.25% додавати?
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:31
Додано: Чет 18 січ, 2024 13:57
Раді повідомити про новий функціонал: поповнення рахунків у UAH, USD і EUR без картки.
Відтепер у наших просторах самообслуговування ви можете поповнити свої рахунки через електронний депозитний сейф без картки, просто скориставшись Apple Pay або Google Pay.
Додано: Чет 25 січ, 2024 16:17
Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!
Строк: 3 або 6 міс.
Мінімальна сума: 50 000 UAH
Банк розумних людей
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