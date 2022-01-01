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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:18

  sens написав:Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!

Строк: 3 або 6 міс.
Мінімальна сума: 50 000 UAH

Банк розумних людей

Встиг. Останні вільні 3,5 млн грн оформив на 6 міс
Investor_K
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Повідомлень: 9515
З нами з: 21.12.09
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