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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:51

  MostWanted написав:
  Maxwe11 написав:Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)

Мені видавали синіми.
  sens написав:Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах

Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?

Сенс знає все про всі банки. Це так.
Investor_K
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