|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:51
MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
Сенс знає все про всі банки. Це так.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9541
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ramaz
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|134
|125814
|
|
|1336
|927898
|
|
|1363
|923311
|