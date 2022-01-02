|
|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:51
MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
Сенс знає все про всі банки. Це так.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9543
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2024 13:38
MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
у мене немає такої інформації
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15679
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 лют, 2024 13:39
Investor_K написав: MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
Сенс знає все про всі банки. Це так.
В межах публічної інформації
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15679
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|329
|220266
|
|
|1337
|927998
|
Суб 03 лют, 2024 13:36
sens
|
|135
|125911
|
Суб 03 лют, 2024 13:33
sens
|