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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:51
MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
Сенс знає все про всі банки. Це так.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:38
MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
у мене немає такої інформації
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:39
Investor_K написав: MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
Сенс знає все про всі банки. Це так.
В межах публічної інформації
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:20
sens написав:
у мене немає такої інформації
Нащо тоді вам інформація про відділення?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:22
MostWanted написав: sens написав:
у мене немає такої інформації
Нащо тоді вам інформація про відділення?
Тому що питання не коректне. Наприклад банк Авангард, точно знаю що на касі не зніму валютну готівку тому що в банку немає каси та працює одне відділення в Києві
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