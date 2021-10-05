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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:51

  MostWanted написав:
  Maxwe11 написав:Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)

Мені видавали синіми.
  sens написав:Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах

Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?

Сенс знає все про всі банки. Це так.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:38

ПроКредит Банк

  MostWanted написав:
  Maxwe11 написав:Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)

Мені видавали синіми.
  sens написав:Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах

Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
у мене немає такої інформації
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:39

  Investor_K написав:
  MostWanted написав:
  Maxwe11 написав:Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)

Мені видавали синіми.
  sens написав:Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах

Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?

Сенс знає все про всі банки. Це так.

В межах публічної інформації
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:20

  sens написав:у мене немає такої інформації

Нащо тоді вам інформація про відділення?
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:22

  MostWanted написав:
  sens написав:у мене немає такої інформації

Нащо тоді вам інформація про відділення?

Тому що питання не коректне. Наприклад банк Авангард, точно знаю що на касі не зніму валютну готівку тому що в банку немає каси та працює одне відділення в Києві
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:16

sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:09

  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.


допоможу дорослій людині правильно сформулювати питання .
Прошу надати інформацію щодо видачі готівкових коштів у відділенні № Х , в місті ХХХХХ , при заповненні бронювання на сайті банку , яким номіналом і якого року була у вас видача в місяці ХХХХ року ХХХХ
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:29

  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.

Сенс Вам надав допомогу. Оцініть її буль ласка за шкалою від 1 до 10.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:43

  Investor_K написав:
  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.

Сенс Вам надав допомогу. Оцініть її буль ласка за шкалою від 1 до 10.
5!
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:10

Re: ПроКредит Банк

5! = 1X2X3X4X5 = 120
От 1 до 10
Investor_K
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