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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:51
MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
Сенс знає все про всі банки. Це так.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:38
MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
у мене немає такої інформації
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:39
Investor_K написав: MostWanted написав: Maxwe11 написав:
Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Мені видавали синіми.
sens написав:
Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
Сенс знає все про всі банки. Це так.
В межах публічної інформації
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:20
sens написав:
у мене немає такої інформації
Нащо тоді вам інформація про відділення?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:22
MostWanted написав: sens написав:
у мене немає такої інформації
Нащо тоді вам інформація про відділення?
Тому що питання не коректне. Наприклад банк Авангард, точно знаю що на касі не зніму валютну готівку тому що в банку немає каси та працює одне відділення в Києві
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:16
sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
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MostWanted
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:09
MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
допоможу дорослій людині правильно сформулювати питання .
Прошу надати інформацію щодо видачі готівкових коштів у відділенні № Х , в місті ХХХХХ , при заповненні бронювання на сайті банку , яким номіналом і якого року була у вас видача в місяці ХХХХ року ХХХХ
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:29
MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
Сенс Вам надав допомогу. Оцініть її буль ласка за шкалою від 1 до 10.
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Investor_K
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:43
Investor_K написав: MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
Сенс Вам надав допомогу. Оцініть її буль ласка за шкалою від 1 до 10.
5!
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sens
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Додано: Нед 04 лют, 2024 21:10
5! = 1X2X3X4X5 = 120
От 1 до 10
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Investor_K
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