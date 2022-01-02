RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 15:52

Re: ПроКредит Банк

когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 18:35

  24589 написав:когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?

Мене років 10 тому, коли були надходження з за кордону. Але без фанатизму
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:17

  24589 написав:когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?

м..ля , у всех по разному, но вы даже не соизволили сказать шо у вас ,а так на дурачка вопрос
