RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 15:52

Re: ПроКредит Банк

когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?
24589
 
Повідомлень: 281
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 18:35

  24589 написав:когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?

Мене років 10 тому, коли були надходження з за кордону. Але без фанатизму
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 05:38

  24589 написав:когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?

Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.
andyteam
 
Повідомлень: 163
З нами з: 16.07.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 06:13

  andyteam написав:
  24589 написав:когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?

Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.

Яку суму внесли?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 06:36

  Investor_K написав:
  andyteam написав:
  24589 написав:когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?

Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.

Яку суму внесли?
по курсу вийшло приблизно 401К
andyteam
 
Повідомлень: 163
З нами з: 16.07.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 09:54

Такі правила. Краще трохи менше за один раз. І не тільки к Прокредиті. Але ж якщо кошти чисті - то надаєте відповідні длкументи і все
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 10:30

  andyteam написав:
  Investor_K написав:
  andyteam написав:Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.

Яку суму внесли?
по курсу вийшло приблизно 401К
потім розбанили?
24589
 
Повідомлень: 281
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:23

  Investor_K написав:Такі правила. Краще трохи менше за один раз. І не тільки к Прокредиті. Але ж якщо кошти чисті - то надаєте відповідні длкументи і все

дурко?
Vadim_
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 23.05.14
Подякував: 649 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:15

Яку суму внесли?[/quote] по курсу вийшло приблизно 401К[/quote]потім розбанили?[/quote]
через пару днів, написав листа з поясненнями
andyteam
 
Повідомлень: 163
З нами з: 16.07.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:22

  andyteam написав:Яку суму внесли?
по курсу вийшло приблизно 401К[/quote]потім розбанили?[/quote]
через пару днів, написав листа з поясненнями[/quote]
Це нормальна історія. Так у всіх банках
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 155, 156, 157
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1569 1073834
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лют, 2026 11:50
24589
Банк Альянс 1 ... 168, 169, 170
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1692 817597
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лют, 2026 15:35
ВIВ
Райффайзен Банк 1 ... 298, 299, 300
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2993 1811948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лют, 2026 18:25
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.