ПроКредит Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лют, 2026 15:52
когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?
Додано: Нед 08 лют, 2026 18:35
24589 написав:
когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?
Мене років 10 тому, коли були надходження з за кордону. Але без фанатизму
Додано: Сер 18 лют, 2026 05:38
24589 написав:
когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?
Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.
Додано: Сер 18 лют, 2026 06:13
andyteam написав: 24589 написав:
когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?
Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.
Яку суму внесли?
Додано: Сер 18 лют, 2026 06:36
Investor_K написав: andyteam написав: 24589 написав:
когось питав фінмон у прокредит? за шо і на яких сумах?
Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.
Яку суму внесли?
по курсу вийшло приблизно 401К
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:54
Такі правила. Краще трохи менше за один раз. І не тільки к Прокредиті. Але ж якщо кошти чисті - то надаєте відповідні длкументи і все
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:30
andyteam написав: Investor_K написав: andyteam написав:
Вніс валюту на рахунок через банкомат, трохи прорахувався в курсі. Кошти заблокували.
Яку суму внесли?
по курсу вийшло приблизно 401К
потім розбанили?
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:23
Investor_K написав:
Такі правила. Краще трохи менше за один раз. І не тільки к Прокредиті. Але ж якщо кошти чисті
- то надаєте відповідні длкументи і все
дурко?
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:15
потім розбанили?
через пару днів, написав листа з поясненнями
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:22
andyteam написав:
Яку суму внесли?
по курсу вийшло приблизно 401К[/quote]потім розбанили?[/quote]
через пару днів, написав листа з поясненнями[/quote]
Це нормальна історія. Так у всіх банках
