Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:27
keep написав:
друзья, кто-то открывал больше 10-ти депозитов?
Колись більше 10 однотипних депо неможливо було відкрити в Іб, можливо і зараз
wolt450
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Додано: Вів 18 січ, 2022 13:04
wolt450 насколько я помню, был лимит 10 депо - любых (не однотипных)
keep
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Додано: Сер 02 лют, 2022 11:58
Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?
бульбик
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Додано: Сер 02 лют, 2022 12:10
бульбик написав:
Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?
самі високі зараз в банку РВС
greenozon
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Додано: Сер 02 лют, 2022 15:05
бульбик написав:
Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?
самые высокие у них обычно обмен валют, а вклады так себе - видимо подняли со всеми вместе
проблем нет, банк очень аккуратный , вежливый, смущает только что принадлежит частникам, мало ли
cohan
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Додано: Сер 02 лют, 2022 16:57
cohan написав: бульбик написав:
Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?
самые высокие у них обычно обмен валют, а вклады так себе - видимо подняли со всеми вместе
проблем нет, банк очень аккуратный , вежливый, смущает только что принадлежит частникам, мало ли
Ну там ещё надо понимать что за частники
Flamingo
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Додано: Чет 03 лют, 2022 02:55
Flamingo написав: cohan написав: бульбик написав:
Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?
самые высокие у них обычно обмен валют, а вклады так себе - видимо подняли со всеми вместе
проблем нет, банк очень аккуратный , вежливый, смущает только что принадлежит частникам, мало ли
Ну там ещё надо понимать что за частники
да с нащими играми каждый может спасть в немилость, хотя обычно такие при делах конечно
cohan
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Додано: Пон 21 лют, 2022 15:08
выпал банчик из топчика по валюте
cohan
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Додано: Пон 14 бер, 2022 12:09
cohan написав:
выпал банчик из топчика по валюте
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 032022.pdf
на гарячке утверждают что 03 марта подняли
по факту , из имеющихся моно-тодо-пумбы-форво-необанк , только с родного рб24 выпустило за 1,5% + 15 грн , такой % дает калькулятор при попытке перевести .
так что кому война , а кому бабки зарабатывать на комиссиях
sens
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