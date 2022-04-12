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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:27

  keep написав:друзья, кто-то открывал больше 10-ти депозитов?

Колись більше 10 однотипних депо неможливо було відкрити в Іб, можливо і зараз
wolt450
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wolt450 насколько я помню, был лимит 10 депо - любых (не однотипных)
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:58

Re: Радабанк

Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 12:10

  бульбик написав:Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?


самі високі зараз в банку РВС
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 15:05

  бульбик написав:Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?


самые высокие у них обычно обмен валют, а вклады так себе - видимо подняли со всеми вместе

проблем нет, банк очень аккуратный , вежливый, смущает только что принадлежит частникам, мало ли
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:57

  cohan написав:
  бульбик написав:Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?


самые высокие у них обычно обмен валют, а вклады так себе - видимо подняли со всеми вместе

проблем нет, банк очень аккуратный , вежливый, смущает только что принадлежит частникам, мало ли

Ну там ещё надо понимать что за частники ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 02:55

  Flamingo написав:
  cohan написав:
  бульбик написав:Что за банк такой у которого самые высокие ставки по вкладам? В чём их проблема?


самые высокие у них обычно обмен валют, а вклады так себе - видимо подняли со всеми вместе

проблем нет, банк очень аккуратный , вежливый, смущает только что принадлежит частникам, мало ли

Ну там ещё надо понимать что за частники ;)


да с нащими играми каждый может спасть в немилость, хотя обычно такие при делах конечно
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 15:08

Re: Радабанк

выпал банчик из топчика по валюте
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:09

на время войны подняли комиссию

  cohan написав:выпал банчик из топчика по валюте

https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 032022.pdf

на гарячке утверждают что 03 марта подняли
по факту , из имеющихся моно-тодо-пумбы-форво-необанк , только с родного рб24 выпустило за 1,5% + 15 грн , такой % дает калькулятор при попытке перевести .
так что кому война , а кому бабки зарабатывать на комиссиях
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:37

поточні ставки по депо в банку
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... .01.22.pdf

додають +0.5% за відкриття через онлайн ІБ чи додаток
greenozon
 
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