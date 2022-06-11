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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 кві, 2022 13:09
Re: Радабанк
Хочу поблагодарить банк. Выдали вклад в валюте по сроку. Весь и сразу. Хотя эквивалент был "под старый фонд". Причем я даже не знал что так можно выдать сразу все. Оказывается выдавать более 100000 грн. в эквиваленте можно в тех областях, где ведутся боевые действия. Но опять таки это на усмотрение руководителя отделения. Руководитель моего отделения сама сразу предложила забрать все, чтобы мне второй раз не ездить. Причем я в этом отделении не обслуживаюсь (мое закрыто с начала войны). И вишенка на торте - из всех банкнот только 3 шт. 2009 года (но хорошие) - остальное все новые синие. В общем Радабанку - респектище!!!
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:07
Какое отделение?
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:21
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Додано: Суб 11 чер, 2022 08:08
Re: Радабанк
похоже, у банка траблемы?
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