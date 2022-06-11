Хочу поблагодарить банк. Выдали вклад в валюте по сроку. Весь и сразу. Хотя эквивалент был "под старый фонд". Причем я даже не знал что так можно выдать сразу все. Оказывается выдавать более 100000 грн. в эквиваленте можно в тех областях, где ведутся боевые действия. Но опять таки это на усмотрение руководителя отделения. Руководитель моего отделения сама сразу предложила забрать все, чтобы мне второй раз не ездить. Причем я в этом отделении не обслуживаюсь (мое закрыто с начала войны). И вишенка на торте - из всех банкнот только 3 шт. 2009 года (но хорошие) - остальное все новые синие. В общем Радабанку - респектище!!!
WallNutPen написав:Хочу поблагодарить банк. Выдали вклад в валюте по сроку. Весь и сразу. Хотя эквивалент был "под старый фонд". Причем я даже не знал что так можно выдать сразу все. Оказывается выдавать более 100000 грн. в эквиваленте можно в тех областях, где ведутся боевые действия. Но опять таки это на усмотрение руководителя отделения. Руководитель моего отделения сама сразу предложила забрать все, чтобы мне второй раз не ездить. Причем я в этом отделении не обслуживаюсь (мое закрыто с начала войны). И вишенка на торте - из всех банкнот только 3 шт. 2009 года (но хорошие) - остальное все новые синие. В общем Радабанку - респектище!!!