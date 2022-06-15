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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 06:24
Ромасик написав:darmet
физика при мне 2 было в кассу, но тетки еще свифтом какого-то крижополь-цемента была заняты)
Спасибо. Хочу поучаствовать в акции. Уж больно название креативное.
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darmet
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