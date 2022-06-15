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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Радабанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 06:24

  Ромасик написав:darmet
физика при мне 2 было в кассу, но тетки еще свифтом какого-то крижополь-цемента была заняты)

Спасибо. Хочу поучаствовать в акции. Уж больно название креативное. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:04

  Ромасик написав:Ничесе. К депо выдают карту Маестро бин 670850. Я думал такие остались в 19 веке :)
По договору платят 20%. Никакой инфы об увеличенном военном сборе не увидел.
С безналом сильно не поиграешься - пополнение депозитной карты 1%, а иная стоит 300 грн.


да, это реально бесит
но банкомат всегда полон
когда-то Альфой опустошил его, сильно обижались :mrgreen: :mrgreen: зато запомнили и теперь за ВИПа считают :mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 3964
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Подякував: 94 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:30

хтось цікавився чи є тут якісь поточнікі із вільним входом хочаб і без абонплат?
greenozon
 
Повідомлень: 13639
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:00

  greenozon написав:хтось цікавився чи є тут якісь поточнікі із вільним входом хочаб і без абонплат?


простого нет
РадаКарт за 75 выпуск самая дешевая для пополнях, но там ломка в тех же переводах на депо

короче, ничего кроме нала бесплатного нет,
может какое сочетание, но думаю тоже вряд ли
cohan
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Повідомлень: 3964
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Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:14

cohan да, сегодня сделал за 75 грн (за 300 мне кура что-то приврала).
Пополнил (пока налом) и открыл с нее второй депо.
Выплату можно выбрать на депозитную карту.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:21

А СЭП здесь по какому тарифу?
REA 1109
 
Повідомлень: 131
З нами з: 18.07.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:35

  REA 1109 написав:А СЭП здесь по какому тарифу?

дорого и очень дорого
Ромасик
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Подякував: 1198 раз.
Подякували: 722 раз.
 
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  #<1234
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