Спасибо. Хочу поучаствовать в акции. Уж больно название креативное.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 06:24
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:04
да, это реально бесит
но банкомат всегда полон
когда-то Альфой опустошил его, сильно обижались зато запомнили и теперь за ВИПа считают
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:30
хтось цікавився чи є тут якісь поточнікі із вільним входом хочаб і без абонплат?
Додано: Сер 15 чер, 2022 15:00
Додано: Сер 15 чер, 2022 20:14
cohan да, сегодня сделал за 75 грн (за 300 мне кура что-то приврала).
Пополнил (пока налом) и открыл с нее второй депо.
Выплату можно выбрать на депозитную карту.
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