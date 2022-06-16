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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 06:24
Ромасик написав:darmet
физика при мне 2 было в кассу, но тетки еще свифтом какого-то крижополь-цемента была заняты)
Спасибо. Хочу поучаствовать в акции. Уж больно название креативное.
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darmet
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:04
Ромасик написав:
Ничесе. К депо выдают карту Маестро бин 670850. Я думал такие остались в 19 веке
По договору платят 20%. Никакой инфы об увеличенном военном сборе не увидел.
С безналом сильно не поиграешься - пополнение депозитной карты 1%, а иная стоит 300 грн.
да, это реально бесит
но банкомат всегда полон
когда-то Альфой опустошил его, сильно обижались
зато запомнили и теперь за ВИПа считают
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cohan
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:30
хтось цікавився чи є тут якісь поточнікі із вільним входом хочаб і без абонплат?
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greenozon
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:00
greenozon написав:
хтось цікавився чи є тут якісь поточнікі із вільним входом хочаб і без абонплат?
простого нет
РадаКарт за 75 выпуск самая дешевая для пополнях, но там ломка в тех же переводах на депо
короче, ничего кроме нала бесплатного нет,
может какое сочетание, но думаю тоже вряд ли
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cohan
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:14
cohan да, сегодня сделал за 75 грн (за 300 мне кура что-то приврала).
Пополнил (пока налом) и открыл с нее второй депо.
Выплату можно выбрать на депозитную карту.
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Ромасик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:21
А СЭП здесь по какому тарифу?
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REA 1109
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:35
REA 1109 написав:
А СЭП здесь по какому тарифу?
дорого и очень дорого
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:47
Ромасик написав:cohan
да, сегодня сделал за 75 грн (за 300 мне кура что-то приврала).
Пополнил (пока налом) и открыл с нее второй депо.
Выплату можно выбрать на депозитную карту.
ну так и с депозиткой можно
короче, чистого безнала вроде как не выходит вход-выход,
выход p2p кстати до войны 50к по 15к выходил, стоило только смс обслуживание
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cohan
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:22
cohan да, есть какие-то мутки. С этой карты поплнение депо бесплатно при условии что срок депо больше 1 мес., поэтому с орками в августе могут быть проблемы.
Перекидка с радыкард на депокард вроде тоже с комиссией. Поэтому с картой выплаты депо нужно быть аккуратно.
А п.5.3.5 дает надежду на бесплатный р2р еще не понял каким способом.
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Ромасик
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