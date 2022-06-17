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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:16

  Ромасик написав:Перекидка с радыкард на депокард вроде тоже с комиссией. Поэтому с картой выплаты депо нужно быть аккуратно.
Ошибся,
Перекидка с радыкард на депокард согласно п.3.4. тарифов бесплатно в пределах 100К/день.
Ромасик
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