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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Радабанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:16

  Ромасик написав:Перекидка с радыкард на депокард вроде тоже с комиссией. Поэтому с картой выплаты депо нужно быть аккуратно.
Ошибся,
Перекидка с радыкард на депокард согласно п.3.4. тарифов бесплатно в пределах 100К/день.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 08:32

Re: Радабанк

Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 10:12

  1finanсier написав:Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...


p2p с карты тоже бесплатно,
ну был до декабря так точно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 15:52

  cohan написав:
  1finanсier написав:Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...


p2p с карты тоже бесплатно,
ну был до декабря так точно

Перерахування коштів через систему переказів P2P - 1% Без урахування комісії
постачальника послуги
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:05

  J написав:
  cohan написав:
  1finanсier написав:Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...


p2p с карты тоже бесплатно,
ну был до декабря так точно

Перерахування коштів через систему переказів P2P - 1% Без урахування комісії
постачальника послуги

Дата набрання чинності: 23.05.2022
эх
а вообще да, легкий минусок на случай шухера... учтем
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:38

То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?
Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ?
la9
 
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Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев. :shock:. Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз...
darmet
 
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