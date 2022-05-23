|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:16
Ромасик написав:
Перекидка с радыкард на депокард вроде тоже с комиссией. Поэтому с картой выплаты депо нужно быть аккуратно.
Ошибся,
Перекидка с радыкард на депокард согласно п.3.4. тарифов бесплатно в пределах 100К/день.
-
Ромасик
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4822
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1206 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 чер, 2022 08:32
Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 457
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 чер, 2022 10:12
1finanсier написав:
Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...
p2p с карты тоже бесплатно,
ну был до декабря так точно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 чер, 2022 15:52
cohan написав: 1finanсier написав:
Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...
p2p с карты тоже бесплатно,
ну был до декабря так точно
Перерахування коштів через систему переказів P2P - 1% Без урахування комісії
постачальника послуги
-
J
-
-
- Повідомлень: 5304
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 чер, 2022 18:05
J написав: cohan написав: 1finanсier написав:
Але безкоштовний вихід лише через нал - чи то в касі, чи то в банкоматі...
p2p с карты тоже бесплатно,
ну был до декабря так точно
Перерахування коштів через систему переказів P2P - 1% Без урахування комісії
постачальника послуги
Дата набрання чинності: 23.05.2022
эх
а вообще да, легкий минусок на случай шухера... учтем
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 00:38
То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?
Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2236
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 13:55
Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев.
. Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз...
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2559
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:51
darmet написав:
Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев.
. Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз...
оболонь приятна
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:52
la9 написав:
То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?
Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ?
ничего, нал онли
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|