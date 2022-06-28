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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3456 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 5 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 1 Всього голосів : 1 Додано: Пон 27 чер, 2022 21:06 J написав: cohan написав: la9 написав: То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?

Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ?

ничего, нал онли ничего, нал онли

за сколько дней можно вынести фонд согласно лимиту нбу ? за сколько дней можно вынести фонд согласно лимиту нбу ?

Довольно бессмысленный ваш вопрос. С одной стороны во время войны есть лимит на снятие 100000 грн. Но в прифронтовых областях отделения имеют право выдавать и сверх этого лимита вплоть до 0 в кассе. Поэтому если в кассе будет и на то будет добро начальника отделения - выдать могут все и за 1 день.

С другой стороны что в вашем понимание "фонд" и каков его размер именно для вас? По закону на время ВП фонд гарантирует всю сумму вкладов в БСУ. Сколько вы собрались выносить? Уточните. Но в любом случае в прифронтовых областях при наличии в кассе все по идее можно забрать за 1 день. В не прифронтовых - кратно 100000 грн. в день. Ну а через 3 месяца после окончания ВП фонд составит 600000 грн. Но к тому времени более чем уверен что не будет лимита на снятие 100000 грн. в сутки - то есть по идее фонд тогда сможете тоже забрать за 1 день.

В общем определяйтесь с тем что вы понимаете под словом "фонд" ну и делайте поправку на то в какой области вы живете и будет ли ВП в то время когда вы будете забирать свой вклад. Все исходные для вашего ответа - я изложил Довольно бессмысленный ваш вопрос. С одной стороны во время войны есть лимит на снятие 100000 грн. Но в прифронтовых областях отделения имеют право выдавать и сверх этого лимита вплоть до 0 в кассе. Поэтому если в кассе будет и на то будет добро начальника отделения - выдать могут все и за 1 день.С другой стороны что в вашем понимание "фонд" и каков его размер именно для вас? По закону на время ВП фонд гарантирует всю сумму вкладов в БСУ. Сколько вы собрались выносить? Уточните. Но в любом случае в прифронтовых областях при наличии в кассе все по идее можно забрать за 1 день. В не прифронтовых - кратно 100000 грн. в день. Ну а через 3 месяца после окончания ВП фонд составит 600000 грн. Но к тому времени более чем уверен что не будет лимита на снятие 100000 грн. в сутки - то есть по идее фонд тогда сможете тоже забрать за 1 день.В общем определяйтесь с тем что вы понимаете под словом "фонд" ну и делайте поправку на то в какой области вы живете и будет ли ВП в то время когда вы будете забирать свой вклад. Все исходные для вашего ответа - я изложил WallNutPen Повідомлень: 523 З нами з: 08.06.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 08:22 darmet написав: Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев. . Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз... Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев.. Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз...

Там людей вообще нет был там несколько раз, скучающие две сотрудницы и кассирша. Там людей вообще нет был там несколько раз, скучающие две сотрудницы и кассирша. vitaliian

Повідомлень: 13500 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2033 раз. Подякували: 2877 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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