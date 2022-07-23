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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Радабанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:06

  J написав:
  cohan написав:
  la9 написав:То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?
Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ?

ничего, нал онли

за сколько дней можно вынести фонд согласно лимиту нбу ?

Довольно бессмысленный ваш вопрос. С одной стороны во время войны есть лимит на снятие 100000 грн. Но в прифронтовых областях отделения имеют право выдавать и сверх этого лимита вплоть до 0 в кассе. Поэтому если в кассе будет и на то будет добро начальника отделения - выдать могут все и за 1 день.
С другой стороны что в вашем понимание "фонд" и каков его размер именно для вас? По закону на время ВП фонд гарантирует всю сумму вкладов в БСУ. Сколько вы собрались выносить? Уточните. Но в любом случае в прифронтовых областях при наличии в кассе все по идее можно забрать за 1 день. В не прифронтовых - кратно 100000 грн. в день. Ну а через 3 месяца после окончания ВП фонд составит 600000 грн. Но к тому времени более чем уверен что не будет лимита на снятие 100000 грн. в сутки - то есть по идее фонд тогда сможете тоже забрать за 1 день.
В общем определяйтесь с тем что вы понимаете под словом "фонд" ну и делайте поправку на то в какой области вы живете и будет ли ВП в то время когда вы будете забирать свой вклад. Все исходные для вашего ответа - я изложил
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:22

  darmet написав:Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев. :shock:. Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз...

Там людей вообще нет был там несколько раз, скучающие две сотрудницы и кассирша.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:19

  vitaliian написав:
  darmet написав:Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев. :shock:. Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз...

Там людей вообще нет был там несколько раз, скучающие две сотрудницы и кассирша.

В этом же и удобство было. Близко и очереди нет.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:16

  darmet написав:
  vitaliian написав:
  darmet написав:Вероломно, без объявления войны, закрыли мое любимое отделение на ул. Межигирской, Киев. :shock:. Предложили ездить на Оболонь. Неприятный сюрприз...

Там людей вообще нет был там несколько раз, скучающие две сотрудницы и кассирша.

В этом же и удобство было. Близко и очереди нет.


так прямая ж ветка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 08:43

хех, прийшов пуш, що у зв'язку з новими лімітами НБУ і необхідністю налаштування техніки, встановлені нульові ліміти на зняття готівки закордоном.
П - патріотично :)
ScaryBee
 
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