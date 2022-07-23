Додано: Пон 27 чер, 2022 21:06

J написав: cohan написав: la9 написав: То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?

Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? То есть, безналом выйти без комисса не выйдет?Вообще, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ?

ничего, нал онли ничего, нал онли

за сколько дней можно вынести фонд согласно лимиту нбу ? за сколько дней можно вынести фонд согласно лимиту нбу ?

Довольно бессмысленный ваш вопрос. С одной стороны во время войны есть лимит на снятие 100000 грн. Но в прифронтовых областях отделения имеют право выдавать и сверх этого лимита вплоть до 0 в кассе. Поэтому если в кассе будет и на то будет добро начальника отделения - выдать могут все и за 1 день.С другой стороны что в вашем понимание "фонд" и каков его размер именно для вас? По закону на время ВП фонд гарантирует всю сумму вкладов в БСУ. Сколько вы собрались выносить? Уточните. Но в любом случае в прифронтовых областях при наличии в кассе все по идее можно забрать за 1 день. В не прифронтовых - кратно 100000 грн. в день. Ну а через 3 месяца после окончания ВП фонд составит 600000 грн. Но к тому времени более чем уверен что не будет лимита на снятие 100000 грн. в сутки - то есть по идее фонд тогда сможете тоже забрать за 1 день.В общем определяйтесь с тем что вы понимаете под словом "фонд" ну и делайте поправку на то в какой области вы живете и будет ли ВП в то время когда вы будете забирать свой вклад. Все исходные для вашего ответа - я изложил