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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 14:23
WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
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бульбик
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Додано: Чет 28 лип, 2022 18:49
бульбик написав:WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
На сайте висит "Акція діє з 13.06.2022 по 26.08.2022."
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