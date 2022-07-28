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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:23

WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
бульбик
 
Повідомлень: 770
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:49

  бульбик написав:WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день


На сайте висит "Акція діє з 13.06.2022 по 26.08.2022."
nord
 
Повідомлень: 17
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:01

  бульбик написав:WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день


опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!
cohan
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Повідомлень: 4225
З нами з: 27.09.19
Подякував: 99 раз.
Подякували: 343 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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