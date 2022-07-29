WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 14:23
WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:49
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:01
Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:10
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:55
не, не подкинул, прикинул что Социальный доллар дает сильно больше 1,35%,
сходил в парочку сегодня и 1го еще пойду
а на Раду немного обижен, что-то как-то впечатление что в пятницу открываешь а считается с понедельника - хотя могу ошибаться, может по времени-часам как-то что-то,
привык к зарплате первого, открывал в конце июня и вот - последний раб день июля а зарплаты нет, т.е. как-то не июнем, похоже, открытие прошло
|