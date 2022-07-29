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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:23

WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
бульбик
 
Повідомлень: 770
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:49

  бульбик написав:WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день


На сайте висит "Акція діє з 13.06.2022 по 26.08.2022."
nord
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:01

  бульбик написав:WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день


опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!
cohan
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Повідомлень: 4241
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:10

  cohan написав:
  бульбик написав:WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день


опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!

Подкинули? Что нового услышали в отделении? На сайте старые условия...
nord
 
Повідомлень: 22
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:55

  nord написав:
  cohan написав:
  бульбик написав:WallNutPen

на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день


опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!

Подкинули? Что нового услышали в отделении? На сайте старые условия...


не, не подкинул, прикинул что Социальный доллар дает сильно больше 1,35%,
сходил в парочку сегодня и 1го еще пойду

а на Раду немного обижен, что-то как-то впечатление что в пятницу открываешь а считается с понедельника - хотя могу ошибаться, может по времени-часам как-то что-то,
привык к зарплате первого, открывал в конце июня и вот - последний раб день июля а зарплаты нет, т.е. как-то не июнем, похоже, открытие прошло
cohan
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Повідомлень: 4241
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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