Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 14:23
WallNutPen на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
бульбик
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Додано: Чет 28 лип, 2022 18:49
бульбик написав: WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
На сайте висит "Акція діє з 13.06.2022 по 26.08.2022."
nord
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Додано: Чет 28 лип, 2022 19:01
бульбик написав: WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!
cohan
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:10
cohan написав: бульбик написав: WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!
Подкинули? Что нового услышали в отделении? На сайте старые условия...
nord
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:55
nord написав: cohan написав: бульбик написав: WallNutPen
на горячей линии сказали, что изменились условия - завтра последний день
опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!
Подкинули? Что нового услышали в отделении? На сайте старые условия...
не, не подкинул, прикинул что Социальный доллар дает сильно больше 1,35%,
сходил в парочку сегодня и 1го еще пойду
а на Раду немного обижен, что-то как-то впечатление что в пятницу открываешь а считается с понедельника - хотя могу ошибаться, может по времени-часам как-то что-то,
привык к зарплате первого, открывал в конце июня и вот - последний раб день июля а зарплаты нет, т.е. как-то не июнем, похоже, открытие прошло
cohan
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Додано: Вів 02 сер, 2022 00:32
Неслабо ставочки підняли. На всі терміни
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity/
wolt450
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:29
куди ж підняли, якщо макс стала 18,5
ScaryBee
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:55
ScaryBee написав:
куди ж підняли, якщо макс стала 18,5
було 14-15
wolt450
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:32
wolt450 написав: ScaryBee написав:
куди ж підняли, якщо макс стала 18,5
було 14-15
20,5
ScaryBee
Повідомлень: 126
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