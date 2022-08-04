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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:41

  sens написав:
  wolt450 написав:Неслабо ставочки підняли. На всі терміни
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity/

куди ж підняли, якщо макс стала 18,5

було 14-15[/quote]
20,5[/quote]
Only summer[/quote]
я не знаю, чим ви займалися цього літа)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:22

Re: Радабанк

кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:19

  cohan написав:кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?

Якщо у грн,то є можливість за 100 грн
sens
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