sens написав:wolt450 написав:Неслабо ставочки підняли. На всі терміни
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity/
куди ж підняли, якщо макс стала 18,5
було 14-15[/quote]
20,5[/quote]
Only summer[/quote]
я не знаю, чим ви займалися цього літа)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:41
було 14-15[/quote]
20,5[/quote]
Only summer[/quote]
я не знаю, чим ви займалися цього літа)
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:22
Re: Радабанк
кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?
Додано: Чет 04 сер, 2022 07:19
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:29
Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
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