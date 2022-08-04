novichok написав:Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
Для понимания уточните сразу - вас интересуют карты только для того чтобы управлять можно было дистанционно? Или чтобы при этом это ещё было и бесплатно? Потому как с точки зрения управления тут варианты есть, а вот чтобы бесплатно - мягко говоря не очень
novichok написав:Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
Для понимания уточните сразу - вас интересуют карты только для того чтобы управлять можно было дистанционно? Или чтобы при этом это ещё было и бесплатно? Потому как с точки зрения управления тут варианты есть, а вот чтобы бесплатно - мягко говоря не очень
1. Обов'язково дістанційно вносити кошти, відкривати депо. Відсотки та тіло депо можна знімати офлайн. 2. Скільки доведеться відстебнути, якщо не можна безкоштовно?