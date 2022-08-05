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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:41

  sens написав:
  wolt450 написав:Неслабо ставочки підняли. На всі терміни
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity/

куди ж підняли, якщо макс стала 18,5

було 14-15[/quote]
20,5[/quote]
Only summer[/quote]
я не знаю, чим ви займалися цього літа)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:22

Re: Радабанк

кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:19

  cohan написав:кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?

Якщо у грн,то є можливість за 100 грн
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:29

Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:34

  novichok написав:Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?

Для понимания уточните сразу - вас интересуют карты только для того чтобы управлять можно было дистанционно? Или чтобы при этом это ещё было и бесплатно? Потому как с точки зрения управления тут варианты есть, а вот чтобы бесплатно - мягко говоря не очень
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:35

  novichok написав:Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?


на любые, она там ровно одна - РадаКард, для входа бесплатно,
а чтоб еще и выйти бесплатна - депозитка

и выйти бесплатно дистанционно нельзя никак
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:07

  WallNutPen написав:
  novichok написав:Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?

Для понимания уточните сразу - вас интересуют карты только для того чтобы управлять можно было дистанционно? Или чтобы при этом это ещё было и бесплатно? Потому как с точки зрения управления тут варианты есть, а вот чтобы бесплатно - мягко говоря не очень

1. Обов'язково дістанційно вносити кошти, відкривати депо. Відсотки та тіло депо можна знімати офлайн.
2. Скільки доведеться відстебнути, якщо не можна безкоштовно?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:14

  novichok написав:1. Обов'язково дістанційно вносити кошти, відкривати депо. Відсотки та тіло депо можна знімати офлайн.
2. Скільки доведеться відстебнути, якщо не можна безкоштовно?

1%
но по желаемой вами схеме - я выше расписал, все получится бесплатно, кроме 75 грн за открытие Радакарты
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:34

  cohan написав:
  nord написав:
  cohan написав:
опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!

Подкинули? Что нового услышали в отделении? На сайте старые условия...


не, не подкинул, прикинул что Социальный доллар дает сильно больше 1,35%,
сходил в парочку сегодня и 1го еще пойду

а на Раду немного обижен, что-то как-то впечатление что в пятницу открываешь а считается с понедельника - хотя могу ошибаться, может по времени-часам как-то что-то,
привык к зарплате первого, открывал в конце июня и вот - последний раб день июля а зарплаты нет, т.е. как-то не июнем, похоже, открытие прошло

А что это за процент - 1,35%?
candidat
 
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