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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:41
sens написав:
куди ж підняли, якщо макс стала 18,5
було 14-15[/quote]
20,5[/quote]
Only summer[/quote]
я не знаю, чим ви займалися цього літа)
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ScaryBee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:22
кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?
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cohan
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Додано: Чет 04 сер, 2022 07:19
cohan написав:
кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?
Якщо у грн,то є можливість за 100 грн
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sens
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Додано: Чет 04 сер, 2022 09:29
Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
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novichok
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:34
novichok написав:
Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
Для понимания уточните сразу - вас интересуют карты только для того чтобы управлять можно было дистанционно? Или чтобы при этом это ещё было и бесплатно? Потому как с точки зрения управления тут варианты есть, а вот чтобы бесплатно - мягко говоря не очень
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WallNutPen
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:35
novichok написав:
Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
на любые, она там ровно одна - РадаКард, для входа бесплатно,
а чтоб еще и выйти бесплатна - депозитка
и выйти бесплатно дистанционно нельзя никак
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cohan
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:07
WallNutPen написав: novichok написав:
Як стати клієнтом, на які картки звернути увагу,щоб можна було керувати коштами дістанційно?
Для понимания уточните сразу - вас интересуют карты только для того чтобы управлять можно было дистанционно? Или чтобы при этом это ещё было и бесплатно? Потому как с точки зрения управления тут варианты есть, а вот чтобы бесплатно - мягко говоря не очень
1. Обов'язково дістанційно вносити кошти, відкривати депо. Відсотки та тіло депо можна знімати офлайн.
2. Скільки доведеться відстебнути, якщо не можна безкоштовно?
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novichok
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:14
novichok написав:
1. Обов'язково дістанційно вносити кошти, відкривати депо. Відсотки та тіло депо можна знімати офлайн.
2. Скільки доведеться відстебнути, якщо не можна безкоштовно?
1%
но по желаемой вами схеме - я выше расписал, все получится бесплатно, кроме 75 грн за открытие Радакарты
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cohan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:34
cohan написав: nord написав: cohan написав:
опа! еще думал сегодня чуток подкинуть, спасибо за сигнал!
Подкинули? Что нового услышали в отделении? На сайте старые условия...
не, не подкинул, прикинул что Социальный доллар дает сильно больше 1,35%,
сходил в парочку сегодня и 1го еще пойду
а на Раду немного обижен, что-то как-то впечатление что в пятницу открываешь а считается с понедельника - хотя могу ошибаться, может по времени-часам как-то что-то,
привык к зарплате первого, открывал в конце июня и вот - последний раб день июля а зарплаты нет, т.е. как-то не июнем, похоже, открытие прошло
А что это за процент - 1,35%?
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