cohan написав:кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?
Смотря что считать настоящими.С пополнением депозит "Ось вам", в его условиях указано, что пополнение максимум 50 тысяч в месяц. К тому же он с капитализацией. Во-первых, сама капитализация вещь на любителя, если депозит с пополнением. Во-вторых, непонятно, сумма капитализации входит в лимит 50 тысяч в месяц или считается отдельно?
оставлю тут, еще пригодится - сеть банкоматов радиус
Повний перелік Банків партнерів мережі "РАДІУС" розміщено на сайті Банку видимо вот тут https://www.radabank.com.ua/ua/maps/ но там нет названий банков (( и карта плохо себя ведет - например, нет Аккорда, который +- точно в нее входит, само собой, входит ПУМБ, а вот где остальной список посмотреть? вроде писали что Кредо вышел из - не помню - Радиуса или Атмосферы