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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:26

  cohan написав:кстати, тут же столбы настоящие, если не ошибаюсь?

Смотря что считать настоящими.С пополнением депозит "Ось вам", в его условиях указано, что пополнение максимум 50 тысяч в месяц. К тому же он с капитализацией. Во-первых, сама капитализация вещь на любителя, если депозит с пополнением. Во-вторых, непонятно, сумма капитализации входит в лимит 50 тысяч в месяц или считается отдельно?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:24

Змінили депо %
візуально наче впали ставки
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... .08.22.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:15

  greenozon написав:Змінили депо %
візуально наче впали ставки
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... .08.22.pdf

Все рівно досить привабливі...
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:14

Re: Радабанк

оставлю тут, еще пригодится - сеть банкоматов радиус

Повний перелік Банків партнерів мережі "РАДІУС" розміщено на сайті Банку
видимо вот тут https://www.radabank.com.ua/ua/maps/
но там нет названий банков (( и карта плохо себя ведет - например, нет Аккорда, который +- точно в нее входит,
само собой, входит ПУМБ,
а вот где остальной список посмотреть? вроде писали что Кредо вышел из - не помню - Радиуса или Атмосферы

тут хз какой давности
http://banknews.com.ua/banks/radius
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%96%D0%B2)


а на сайте ПУМБа не нахожу (( по ссылке из Простобанка, само собой, нету
https://about.pumb.ua/map#138 тут тоже выкинута

бесхозная сеть
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:24

100к без предзаказа на вокзале
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:00

  Ромасик написав:100к без предзаказа на вокзале

и в выходные? :mrgreen:
cohan
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