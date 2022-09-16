отлично, но туго с заказом, обычно - доллар есть на моменте, а механизма заказа, так понимаю, вообще нет - "звоните с утра в отделение"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:41
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:31
При входе в приложение 5 минут не приходит СМС. Можно эту опцию как то отключить?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:03
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