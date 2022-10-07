|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:41
mi12k888 написав:
Как в этом банке дела с выдачей доллара с валютной карты?
отлично, но туго с заказом, обычно - доллар есть на моменте, а механизма заказа, так понимаю, вообще нет - "звоните с утра в отделение"
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4659
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:31
При входе в приложение 5 минут не приходит СМС. Можно эту опцию как то отключить?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14651
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:03
vitaliian написав:
При входе в приложение 5 минут не приходит СМС. Можно эту опцию как то отключить?
да, по пальцу входит, ищите в настройках
но - редко смс все же неизбежно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4659
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 05:55
Доброго дня.
Як з банку вийти безготівкою без комісії? Є лише депозитна картка.
Чи буде комісія на сторонній р2р?
-
Webracer
-
-
- Повідомлень: 1700
- З нами з: 02.09.12
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 06:56
Webracer написав:Доброго дня.
Як з банку вийти безготівкою без комісії? Є лише депозитна картка.
Чи буде комісія на сторонній р2р?
Без комісії тільки через касу.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 658
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 07:41
Zochan написав:
Webracer написав:Доброго дня.
Як з банку вийти безготівкою без комісії? Є лише депозитна картка.
Чи буде комісія на сторонній р2р?
Без комісії тільки через касу.
Или банкоматы Радиуса, безналом никак, кроме трат в торговых точках.
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|