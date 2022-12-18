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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:41

  mi12k888 написав:Как в этом банке дела с выдачей доллара с валютной карты?


отлично, но туго с заказом, обычно - доллар есть на моменте, а механизма заказа, так понимаю, вообще нет - "звоните с утра в отделение"
cohan
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При входе в приложение 5 минут не приходит СМС. Можно эту опцию как то отключить?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:03

  vitaliian написав:При входе в приложение 5 минут не приходит СМС. Можно эту опцию как то отключить?


да, по пальцу входит, ищите в настройках
но - редко смс все же неизбежно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 05:55

Вихід безготівкою.

Доброго дня.
Як з банку вийти безготівкою без комісії? Є лише депозитна картка.
Чи буде комісія на сторонній р2р?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 06:56

Re: Радабанк

Webracer написав:Доброго дня.
Як з банку вийти безготівкою без комісії? Є лише депозитна картка.
Чи буде комісія на сторонній р2р?
Без комісії тільки через касу.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 07:41

Re: Радабанк

Zochan написав:
Webracer написав:Доброго дня.
Як з банку вийти безготівкою без комісії? Є лише депозитна картка.
Чи буде комісія на сторонній р2р?
Без комісії тільки через касу.
Или банкоматы Радиуса, безналом никак, кроме трат в торговых точках.
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:40

Re: Радабанк

Поділіться досвідом конверто депо
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:36

  Maxwe11 написав:Поділіться досвідом конверто депо

Досвiду саме конвертацiйних тут не маю. Але маю лише позитивнi вiдгуки вiд спiвпрацi - коли навеснi закiнчились валютнi депо ciм'ї (2 по 6000 USD) - без проблем видали "синiми" у прифротновому мiстi за один день усю суму. Хоча могли як деякi банки видавати протягом трьох робочих днiв - але не стали - запропонували видати за раз усе самi, посилаючись на надане НБУ право керiвникам банкiвських установ в регiонах, де йдуть бойовi дiї приймати рiшення про видачу коштiв на суму >100000 грн.
На днях телефонували - пропонували зайти на конвертацiйний - але вiдмовився - на мiй погляд у них дорогувато, та й готiвки на усi банки не вистача ;). Хоча на цьому тижнi вони трохи курс залучення на депозит опустили внаслiдок чого їх пропозицiя вже вигляда привабливiшою.
З досвiду попереднiх депо скажу що вам вiдкриють повнiстю безкоштовну картку у валютi вкладу, з якої ви через 3 мiсяцi депо i знiмете. Прихованих комiсiй тут нiби нема - усе в враховано в курсi - зокрема так менi обiцяли, коли пропонували зайти з конвертацiйним.
Alien
 
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