отлично, но туго с заказом, обычно - доллар есть на моменте, а механизма заказа, так понимаю, вообще нет - "звоните с утра в отделение"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:41
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:31
При входе в приложение 5 минут не приходит СМС. Можно эту опцию как то отключить?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:03
Додано: П'ят 07 жов, 2022 05:55
Вихід безготівкою.
Доброго дня.
Як з банку вийти безготівкою без комісії? Є лише депозитна картка.
Чи буде комісія на сторонній р2р?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 06:56
Re: Радабанк
Без комісії тільки через касу.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 07:41
Re: Радабанк
Или банкоматы Радиуса, безналом никак, кроме трат в торговых точках.
Додано: Нед 18 гру, 2022 15:40
Re: Радабанк
Поділіться досвідом конверто депо
Додано: Нед 18 гру, 2022 16:36
Досвiду саме конвертацiйних тут не маю. Але маю лише позитивнi вiдгуки вiд спiвпрацi - коли навеснi закiнчились валютнi депо ciм'ї (2 по 6000 USD) - без проблем видали "синiми" у прифротновому мiстi за один день усю суму. Хоча могли як деякi банки видавати протягом трьох робочих днiв - але не стали - запропонували видати за раз усе самi, посилаючись на надане НБУ право керiвникам банкiвських установ в регiонах, де йдуть бойовi дiї приймати рiшення про видачу коштiв на суму >100000 грн.
На днях телефонували - пропонували зайти на конвертацiйний - але вiдмовився - на мiй погляд у них дорогувато, та й готiвки на усi банки не вистача . Хоча на цьому тижнi вони трохи курс залучення на депозит опустили внаслiдок чого їх пропозицiя вже вигляда привабливiшою.
З досвiду попереднiх депо скажу що вам вiдкриють повнiстю безкоштовну картку у валютi вкладу, з якої ви через 3 мiсяцi депо i знiмете. Прихованих комiсiй тут нiби нема - усе в враховано в курсi - зокрема так менi обiцяли, коли пропонували зайти з конвертацiйним.
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