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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:01

  ihorsic написав:Підкажіть який таймінг відкриття конверт депо? До обід чи будь-який час коли краще прийти у відділення? Дякую....


не проверял но раз тут есть онлайн, думаю, умеют в течение дня
или след днем но в день прихода все сделать

рекомендую онлайн, кстати, уже третий открыл
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:13

  ihorsic написав:Підкажіть який таймінг відкриття конверт депо? До обід чи будь-який час коли краще прийти у відділення? Дякую....

Те що вони називають онлайн це лише створення заявки яку потім опрацьовують, тому тільки в робочі дні і робочі години. Якщо відкриєте після закриття міжбанку то напевно оформлять наступним днем. І ще головне не завтикати вибрати дату закінчення депо, бо вони відкривають на 93-97 днів.
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