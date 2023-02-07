Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:01
ihorsic написав:
Підкажіть який таймінг відкриття конверт депо? До обід чи будь-який час коли краще прийти у відділення? Дякую....
не проверял но раз тут есть онлайн, думаю, умеют в течение дня
или след днем но в день прихода все сделать
рекомендую онлайн, кстати, уже третий открыл
cohan
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Додано: Пон 09 січ, 2023 16:13
ihorsic написав:
Підкажіть який таймінг відкриття конверт депо? До обід чи будь-який час коли краще прийти у відділення? Дякую....
Те що вони називають онлайн це лише створення заявки яку потім опрацьовують, тому тільки в робочі дні і робочі години. Якщо відкриєте після закриття міжбанку то напевно оформлять наступним днем. І ще головне не завтикати вибрати дату закінчення депо, бо вони відкривають на 93-97 днів.
Maxwe11
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:42
Всім дякую вже оформився. Карту видали безкоштовно .... Тепер будемо чекати щоб забрати 😃😃😃
ihorsic
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:52
Як зайти у веб-банкінг без смарфону? Не знаходжу лінк на веб версію банкінгу.
AndriyQ
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:11
AndriyQ написав:
Як зайти у веб-банкінг без смарфону? Не знаходжу лінк на веб версію банкінгу.
ось вам
https://ib.radabank.com.ua/ib2/
ну и дийсно - навищо банк якщо нема грошей на смартфон
cohan
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Додано: Вів 07 лют, 2023 21:54
Смартфон є, мені потрібно було зайти в банкінг з компа. Та, шкода що веб версію похєрили.
AndriyQ
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Додано: Вів 07 лют, 2023 21:58
Уже многие отказались от ИБ. Все переходят в приложение.
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:17
Игорь Алексеевич написав:
Уже многие отказались от ИБ. Все переходят в приложение.
навпаки - ІБ поважно і солідно
смаркачі тицяють в мікро екрани в руках
greenozon
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